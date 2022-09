Boulos é ameaçado por bolsonarista armado durante atividade de campanha

Boulos estava ao lado da candidata a deputada estadual por São Paulo Ediane Maria e outras 30 pessoas em atividade de campanha em São Bernardo do Campo edit

247 - O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, na tarde de sexta-feira, 9, em atividade de campanha em São Bernardo do Campo (SBC), no ABC paulista, informou a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo .

Segundo a reportagem, Boulos estava ao lado da candidata a deputada estadual por São Paulo Ediane Maria (PSOL) e outras 30 pessoas. Eles estavam próximo à praça da Matriz, no centro comercial de SBC.

Um desconhecido teria chegado perto da atividade e dito: "Eu sou Bolsonaro". Boulos afirmou que ele e Ediane teriam tentado conversar com o cidadão, que levantou a camiseta e colocou a mão no cabo de uma arma.

"Só que tinha um monte de gente, estávamos à luz do dia em um centro comercial. E talvez por isso inclusive que ele não tenha levantado a arma", contou o candidato do PSOL. "A gente falou: 'Calma, calma'. Então a nossa turma saiu e ele ficou lá, com a mão na cintura".

Boulos disse à reportagem que vai ingressar com uma representação no Ministério Público Eleitoral (MPE) para que o caso seja investigado, para tentar identificar o autor das ameaças.

"É lamentável que essa campanha esteja sendo marcada por cenas de violência política. O Bolsonaro estimula isso todos os dias, mas não vamos nos intimidar", afirmou Boulos.

