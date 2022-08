Boulos: 'é preciso investigar a origem do dinheiro que financia o golpismo no País'

Apoie o 247

247 - O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) defendeu, no Twitter, que a Polícia Federal (PF) investigue a origem de dinheiro que, de acordo com o ativista, financia a divulgação de informações em defesa de um golpe no Brasil. Empresários bolsonaristas defenderam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não ocupe o cargo se for eleito para o seu terceiro mandato na Presidência da República.

"Elite golpista: Meia dúzia de empresários bolsonaristas defenderam golpe em grupo particular de Whatsapp. É urgente rastrear o dinheiro e ver quem financia o golpismo no país!", afirmou o ativista, que também é líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Entre os empresários que defenderam um golpe se Lula for ganhar em outubro, estão os donos da Havan, Luciano Hang, e do Grupo Coco Bambu, Afrânio Barreira.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão dos empresários.

Deputados federais do PT pediram ao Supremo a inclusão dos bolsonaristas que defenderam um golpe no inquérito das fake news.

