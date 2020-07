Boulos: paulistano se decepcionou com Bolsonaro e se cansou do tucanato

"Pelo clima que tenho visto, de decepção com o bolsonarismo, cansaço com a hegemonia do tucanato e desejo de renovação, acho que a cidade tem condição de acolher o projeto que eu vou apresentar", disse Boulos edit

247 - Pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, concedeu entrevista no jornal Folha de S.Paulo e disse que aposta na conexão com a periferia, também no diálogo com o setor da classe média que não "pensa igual à Bia Doria" para se tornar competitivo nas eleições de novembro.

"Pelo clima que tenho visto, de decepção com o bolsonarismo, cansaço com a hegemonia do tucanato e desejo de renovação, acho que a cidade tem condição de acolher o projeto que eu vou apresentar", disse ele.

Segundo últimas pesquisas, o líder do movimento de moradia possui 11% das intenções de voto, superando nomes como Jilmar Tatto, candidato do PT, e a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.