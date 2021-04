Boulos propõe diálogo entre esquerda e evangélicos

"Se queremos que a luta contra a desigualdade e por justiça social ganhe mais força nas periferias do Brasil, é imprescindível reconstruir as pontes entre o povo evangélico e a esquerda", diz o pré-candidato ao governo de São Paulos edit

247 – Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Psol, propõe um maior diálogo entre a esquerda e os evangélicos, em seu artigo publicado nesta terça-feira na Folha de S. Paulo. "As igrejas são um espaço religioso e também funcionam como uma rede de apoio social. São lugares de convivência para quem estava na solidão. Lugares de ajuda para quem não tinha com quem contar", diz ele

"Sem olhar para essa dimensão, é impossível compreender o crescimento vertiginoso dos evangélicos pentecostais e neopentecostais no Brasil", afirma. "Já passou da hora de superar caricaturas. Se queremos que a luta contra a desigualdade e por justiça social ganhe mais força nas periferias do Brasil, é imprescindível reconstruir as pontes —com respeito mútuo— entre o povo evangélico e a esquerda."

