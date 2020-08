Bretas prende Alexandre Baldy, secretário de Transportes de Doria

Após autorização do juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, a PF prendeu na manhã desta quinta-feira o secretário de Transportes do estado de São Paulo, Alexandre Baldy edit

247 - Após autorização do juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, agentes da Polícia Federal prenderam, nesta quinta-feira (6), o secretário de Transportes do estado de São Paulo, Alexandre Baldy. Outro preso foi o pesquisador da Fiocruz Guilherme Franco Netto, em Petrópolis.

Os suspeitos responderão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa.

O secretário de João Doria -- deputado federal licenciado (Pode-GO) e ministro das Cidades no governo Temer --, responde por atos suspeitos antes de assumir a pasta, responsável pelo metrô paulistano e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

De acordo com as investigações, os envolvidos no esquema são "agentes 'de negócios' que agiam para favorecer "contratações dirigidas.

