Brumadinho: procurador afirma que Vale, MP-MG e Estado assinam acordo bilionário nesta quinta

"Nesta quinta, assinaremos o bilionário acordo com a Vale em razão da tragédia de Brumadinho", afirmou o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. "O maior acordo da história se dá em 2 ações do MPMG e 1 do estado" edit

247 - O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, informou que, nesta quinta-feira (4), ocorrerá a assinatura de um acordo bilionário para reparação da tragédia ocorrida em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 25 de janeiro de 2019.

O valor do acordo não foi citado. O governo estadual pede R$ 26,7 bilhões por danos econômicos e R$ 28 bilhões por danos morais. Ao todo, 270 pessoas morreram em consequência do rompimento de uma barragem na cidade mineira.

"Nesta quinta, assinaremos o bilionário acordo com a Vale em razão da tragédia de Brumadinho. O maior acordo da história se dá em 2 ações do MPMG e 1 do estado, e não incluem as ações penais, os danos desconhecidos e os direitos individuais. Respeito aos atingidos e ao povo de MG", disse o procurador no Twitter.

Nesta quinta, assinaremos o bilionário acordo com a Vale em razão da tragédia de Brumadinho. O maior acordo da história se dá em 2 ações do MPMG e 1 do estado, e não incluem as ações penais, os danos desconhecidos e os direitos individuais. Respeito aos atingidos e ao povo de MG. — Jarbas Soares Junior (@jarbassoaresjr) February 3, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais