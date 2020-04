Bruno Covas aumenta em 41% previsão de gasto com cemitérios

247 - A execução orçamentária da Prefeitura de São Paulo aumentou de R$ 27,9 milhões para R$ 39,6 milhões a previsão de gastos com a rúbrica manutenção e operação de cemitérios.

A decisão do prefeito Bruno Covas (PSDB) elevou em 41% a previsão de gasto com cemitérios na cidade de São Paulo e foi publicada sexta-feira (10), no Diário Oficial, com um crédito suplementar de R$ 11,7 milhões para esta área. A informação é da Folha de S. Paulo.

A prefeitura já havia registrado a compra de 5 mil sacos para cadáveres. O Sindsep denuncia que trabalhadores dos cemitérios ainda sofrem com falta de equipamentos de segurança, o que aumenta a tensão em meio à pandemia.

Um foto de covas abertas no cemitério da Vila Formosa rodou o mundo como sendo resultado da pandemia do novo coronavírus. A prefeitura de São Paulo negou que a abertura das covas fosse por conta da covid.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.