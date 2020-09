Bruno Covas tem o maior índice de rejeição na disputa à Prefeitura de SP, aponta Datafolha

247 - O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), lidera no índice de rejeição na disputa municipal deste ano, com 31% dos entrevistados, conforme levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha. Outros 30% não apoiariam Levy Fidelix (PRTB) e 28% a deputada federal Joice Hasselmann (PSL).

De acordo com levantamento, o candidato Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 24% de rejeição.

Líder nas intenções de voto, Celso Russomano tem 21% de rejeição. Também é conhecido "um pouco" por 27% dos entrevistados. No caso do prefeito tucano, o índice é de 28%.

Ex-presidenciável, Boulos está com 46% de conhecimento por parte dos eleitores, e Joice, 44%.

Russomanno está em primeiro lugar na corrida eleitoral, com 29%, seguido por Cova (20%).

Boulos tem 9% das intenções de votos e o ex-governador Márcio França (PSB), 8%.

