Butantan receberá insumos da CoronaVac no dia 3 de fevereiro

A previsão é de que as 8,6 milhões de doses produzidas a partir da chegada dos 5,4 mil litros de insumos fiquem prontas em 23 de fevereiro edit

247 - O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram nesta terça-feira (26) que os 5,4 mil litros da matéria-prima necessária para seguir em frente na produção da vacina CoronaVac chegarão ao Brasil na próxima semana, no próximo dia 3 de fevereiro. A partir da chegada dos insumos, o instituto paulista será capaz de produzir mais 8,6 milhões de doses do imunizante, que devem ser liberados 20 dias após o início da fabricação.

Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, com a chegada da matéria-prima, o Butantan produzirá, em 20 dias, cerca de 8,6 milhões de doses do imunizante.

A previsão é de que as 8,6 milhões de doses produzidas a partir da chegada dos 5,4 mil litros de insumos fiquem prontas em 23 de fevereiro.

Segundo o portal G1, o anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta manhã, após uma conferência entre o governo paulista e o embaixador da China no Brasil, Yang Waning.

O conhecimento liberta. Saiba mais