Campanha de Carlos Bolsonaro recebeu doação de 63 beneficiários do auxílio emergencial

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicano), do Rio de Janeiro, recebeu doação de 63 beneficiários do auxílio emergencial em sua campanha eleitoral de 2020, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

O valor total entregue por esse grupo foi R$ 2.836, enquanto a campanha recebeu R$ 110 mil por meio de um site de financiamento coletivo.

A campanha de Carlos afirmou ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - que aprovou as contas - que não teria condição de verificar se um doador é ou não beneficiário do programa do governo.

