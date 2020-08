"Cansei", diz Felipe Neto, após ver praia lotada no Rio de Janeiro

O youtuber compartilhou em suas redes sociais imagens da praias lotadas no Rio de Janeiro, no momento que o coronavírus ainda contamina e tira vida de milhares de brasileiros edit

247 - O youtuber Felipe Neto compartilhou nesta segunda-feira (31) em suas redes sociais imagens da praias lotadas no Rio de Janeiro, no momento em que o coronavírus contamina e tira vida de milhares de brasileiros.

“Larguei de mão. Cansei, galera. Desculpa, mas cansei. Pra mim, deu. Tentei o meu melhor.Tá na hora de mudar minha vida”, desabafou o youtuber.



Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, pelas regras atualmente impostas pela prefeitura do Rio, que no início de agosto entrou na “fase 5” do cronograma de flexibilização do isolamento social, está autorizado o banho de mar, assim como a prática de exercícios físicos nos calçadões. Ficar na areia tomando sol, conversando ou simplesmente contemplando a vista ainda está proibido



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.