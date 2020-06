Caos na reabertura: centros comerciais de São Paulo estão lotados

Shoppings populares e galerias de rua em São Paulo são a imagem do descaso e da irresponsabilidade sanitária da administração pública. As ruas estão lotadas e as pessoas não respeitam quaisquer normas de segurança edit

247 - 14 dias depois de a prefeitura de São Paulo ter liberado o funcionamento do comércio na capital, shoppings populares e galerias de rua na região do Brás descumrem regras estabelecidas para o setor. A principal determinação não atendida é o distanciamento mínimo entre as pessoas.

A reportagem do jornal Agora destaca que “percorreu diversos centros de compras no largo da Concórdia e na região da Rua Vautier na manhã desta terça-feira (23). Em todos os locais visitados, há aglomeração de pessoas em corredores estreitos, que, em alguns casos, chegam a ter menos de um metro de largura. A portaria assinada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) no dia 10 de junho estabelece que, nos shoppings, deve ser respeitado o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre os consumidores e entre os lojistas.”

A matéria ainda informa que “o protocolo também determina que, na fase da quarentena em que se encontra a capital paulista, os shoppings recebam somente 20% da sua capacidade de público. Porém, não foi visto controle de acesso em nenhum dos estabelecimentos visitados. Em um dos shoppings, havia grande quantidade de pessoas no andar inferior. Os carrinhos de compras espalhados pelos corredores faziam com que os visitantes tivessem que se espremer para passar.”

