Carlos Bolsonaro causa indignação com camiseta de Luther King e xinga jovem que pergunta de Queiroz (vídeo)

O filho mais agressivo de Bolsonaro xingou um jovem que lhe perguntou de Queiroz, em aeroporto não identificado. No vídeo, ele aparece com uma camiseta com a foto de Martin Luther King. Houve reação imediata nas redes sociais edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) foi flagrado usando uma camiseta com a foto de Marthin Luther King ao xingar um jovem que lhe pergunto sobre Fabricio Queiroz, o coordenador do esquema de sustetação do clã Bolsonaro conhecido como “rachadinha”. A cena aconteceu em aeroporto não identificado, neste sábado (22). A reação nas redes sociais foi imediata. Assista ao vídeo e aos posts em reação à camiseta com Luther King.

Ao cruzar com Carlos, o jovem perguntou "cadê o Queiroz?". Acompanhado por um segurança, Carlos respondeu: "no teu c..."

Veja: