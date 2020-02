Carnaval do Rio tem primeiro grande protesto contra Bolsonaro com palhaço presidente que faz arminha

Da revista Fórum – Foi dada a largada dos desfiles do Carnaval de 2020 na Sapucaí. Um grande Bozo, ele mesmo, palhaço, usando uma faixa presidencial e fazendo arminha com a mão, fez parte do desfile da Acadêmicos de Vigário Geral. O enredo é “O conto do vigário”.

A presidenta da Vigário Geral criticou Crivella, prefeito do Rio. Elizabeth Cunha contou ao jornal O Globo que a escola precisou pedir ajuda às co-irmãs para colocar o carnaval na rua em 2020. “os últimos anos têm sido muito difícil, principalmente, para a Série A”, disse ela.

Confira alguns tweets sobre o desfile:

Começou o carnaval 2020 https://t.co/yKLXIcn8NU — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) February 22, 2020