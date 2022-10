Casal bolsonarista é expulso de restaurante em São Paulo: "fascista de merd*" (vídeo)

Caso aconteceu no restaurante Martin Fierro, de classe média, em São Paulo, após uma discussão com outros clientes edit

247 - O jogo virou. Um casal bolsonarista foi expulso do restaurante Martin Fierro, de classe média, em São Paulo, após uma discussão com outros clientes. No vídeo é possível ver que a mulher segura uma camisa da seleção e coloca no rosto para não ser filmada. O homem exibe a camisa em sinal de apoio ao candidato à reeleição.

Não é possível saber o que originou a discussão, mas o casal faz gestos obscenos e xinga a pessoa que está filmando. Vencido, o casal sai do restaurante debaixo de vaias. "Fascista de merda”, gritam os outros clientes.

O jornalista Joaquim de Carvalho lembra que “esta cena era impensável pouco tempo atrás. Ocorria o contrário. Virou”.

Assista:

Casal bolsominion entra de camisa da Seleção Brasileira no restaurante Martin Fierro, de classe média em São Paulo, discute com outros frequentadores e vai embora debaixo de apupos: "Fascista de m...". Cena impensável pouco tempo atrás. Ocorria o contrário. Virou. pic.twitter.com/bQSTI4nAr4 October 25, 2022

