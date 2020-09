Casos de Covid-19 voltam a crescer no Rio e taxa de ocupação de leitos de UTI da rede municipal vai a 87,2%

247 - O aumento dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro elevou a pressão sobre os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede municipal da capital fluminense que já registram uma taxa de ocupação próxima do limite. Segundo reportagem do jornal O Globo, o índice de ocupação dos leitos destinados para pacientes graves é de 87,2%. Segundo especialistas, o índice ideal é de 70%. Das 251 vagas em UTIs municipais, 219 estavam ocupadas por pacientes graves.

“Essa taxa é muito alta. A conta da flexibilização que vimos no feriado de Sete de Setembro chegou agora”, disse o epidemiologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Roberto Medronho, professor da UFRJ.

Dois meses atrás, a taxa de ocupação nas UTIs na rede municipal estava em 78,4%. Segundo a prefeitura, dos 630 leitos em enfermarias para pacientes com Covid-19, 240 estavam ocupados neste domingo (27). O Rio registrou já registra um total 102.246 casos conformados na capital e o número de mortes neste domingo era de 10.849.