Centrais sindicais e movimentos populares protestam nesta terça-feira contra a taxa elevada de juros

O protesto tem apoio de 17 entidades e acontecerá no Rio, às 11h, em frente à sede do Banco Central

247 - Diversas entidades sindicais, movimentos populares e partidos políticos realizam nesta terça-feira (14), no Rio de Janeiro, uma manifestação contra a taxa básica de juros (Selic) de 13,75% e a independência do Banco Central. O protesto acontecerá às 11h, em frente à sede do BC, na avenida Presidente Vargas, 730.

As entidades consideram a chamada autonomia do BC uma farsa, porque a manutenção da taxa de juros no atual patamar trava o crescimento econômico, aumenta o desemprego e a fome e enche os bolsos dos rentistas. “O mercado defende corte nos investimentos sociais para sobrar mais recursos para pagar os juros da dívida pública. A política de juros alto promove uma transferência de renda perversa, porque tira dos pobres para dar para os muito ricos. Enquanto as instituições financeiras e os fundos de investimento ganham bilhões de reais sem produzir um alfinete, a economia fica estagnada, sem gerar emprego e renda para os trabalhadores e trabalhadoras”, declarou José Ferreira, presidente do Sindicato dos Bancários do Rio.

O ato tem apoio de 17 entidades e partidos políticos, como CUT, CTB, CSP, CSB, Frente Brasil Popular, Frente Povo sem Medo, Força Sindical, UGT, Levante, MST, PT, PCdoB, Psol, Sindicato dos Bancários do Rio, Federa-RJ (Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores no Ramo Financeiro do Estado do Rio de Janeiro), Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) e Comitê dos Comitês Populares de Luta do Rio.

