Cidades do litoral de SP desistem de fechar praias durante Réveillon

247 - Cidades do litoral de São Paulo alegaram dificuldade em fechar as praias nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro e desistiram de realizar a medida anunciada na última semana pelo Condesb (Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista), segundo Folha de S.Paulo. Apenas Guarujá e Santos manterão as restrições.

“Eu já havia manifestado preocupação afirmando que não teríamos condições para conter totalmente as pessoas em 15 quilômetros de praia, que seria uma utopia falar em fechamento. Foi proposto que utilizássemos os gradis. E quem garante que isso segura alguém? Até orçamos, mas gastaríamos mais de R$ 250 mil sem garantias”, disse o prefeito de Peruíbe Luiz Maurício (PSDB) à Folha de S.Paulo.

“Manteremos as praias abertas em razão do não envio do efetivo solicitado. O município possui 26 quilômetros de praias e há 27 entradas de acesso”, disse a prefeitura de Itanhaém, em nota.

“Vou fechar as praias para quê? As pessoas já estão aqui, já se deslocaram e vieram para os apartamentos. Permitiram isso, agora a caneta não pode agir só por política. Não vai mudar nada proibir agora, no dia 31. Podem descer, mas não podem usar a praia? Estamos praticando estelionato, então”, explica o prefeito de Praia Grande Alberto Mourão (PSDB).

“Temos um perfil populacional que torna impossível conter. De 250 mil imóveis de veraneio no litoral, 130 mil estão em Praia Grande. Tenho 22 quilômetros de praias. Queremos desestimular as pessoas a virem, mas não conseguimos impedi-las”, afirma o político.

