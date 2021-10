Ciro atacou todas as mulheres, diz Mônica Benício, viúva de Marielle Franco

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "O que pretende Ciro Gomes com o ataque sem fundamentos a Dilma? Estamos em um cenário de barbárie e precisamos de unidade para enfrentar a política genocida que o bolsonarismo representa. Não é hora de atitudes que só alimentam fake news, um dos pilares do governo Bolsonaro", postou a vereadora Mônica Benício, do Psol do Rio de Janeiro, em suas redes sociais.

"Ciro quer tanto o eleitor arrependido de Bolsonaro, que esqueceu que a democracia corre sérios riscos. E na sua fala despolitizada e misógina, mimetiza com o bolsonarismo", prosseguiu.

"Quando Ciro Gomes ataca Dilma, ele ataca todas as mulheres que defendem a democracia, todas as mulheres que veem na política a possibilidade da transformação. Discordâncias políticas são da política. Machismo, misoginia e ataques despropositados são armas do bolsonarismo", finalizou.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE