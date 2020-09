Cliente se recusa a usar máscara em supermercado e soca funcionária em Sorocaba

Dois funcionários estão afastados por conta das agressões outros e um terceiro chegou a pedir demissão com medo das ameaças sofridas no supermercado edit

247- Dois homens de 36 e 41 anos e uma mulher de 31 socaram e ameaçaram funcionários de um supermercado em Sorocaba, após se recusarem a usar máscaras dentro do estabelecimento.

Segundo reportagem do portal G1, câmeras de segurança do supermercado registraram o início da briga. De acordo com o proprietário Luiz Claudio Zaia, funcionários do mercado foram ameaçados. "Dois colaboradores estão afastados por conta das agressões e temos outros que não vieram trabalhar no domingo e na segunda pelo medo das ameaças sofridas. Tem funcionário que pediu para ser demitido", relata.

O grupo foi detido mas liberado na sequência.

