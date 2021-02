Com aumento de casos entre jovens, quase 30% dos adultos já se contaminaram com covid em SP

A coleta, feita entre 14 e 23 de janeiro, apontou um aumento de 300 mil casos desde a fase anterior, realizada no início de outubro. Na fase 4 a soroprevalência era de 26,2%, e agora subiu para 29,9%. edit

247 - Quase 30% da população adulta de São Paulo, no momento em que a vacinação contra a covid-19 começou na cidade, já tinha anticorpos para o coronavírus Sars-CoV-2, o que indica que cerca de 2,5 milhão de pessoas com mais de 18 anos já tinham se contaminado em algum momento desde o início da pandemia. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Os dados são da quinta fase da pesquisa SoroEpi, mapeamento conduzido em uma parceria de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Grupo Fleury com o Ibope Inteligência, para medir a prevalência de anticorpos na população da capital.

Segundo a reportagem, jovens entre 18 a 34 anos estão se expondo mais ao vírus ao não seguirem os critérios de isolamento social.

