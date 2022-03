Com risco de ser cassado, o extremista Arthur do Val diz que está disposto a abandonar a política

Apoie o 247

247, Por Joaquim de Carvalho - O deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, conhecido pela alcunha de “Mamãe Falei”, publicou vídeo em seu Instagram em que pede desculpas e cogita abandonar a carreira política.

“Se acharem que não está legal também, eu paro, simplesmente paro. A gente faz tanta coisa e, de repente, o que fura a bolha é isso, então se olharem e falarem 'toda sua trajetória aqui, valeu, obrigado, agora, depois que vc falou não dá mais', eu saio, sem problema, eu nunca estive na política por carreira, nunca estive por dinheiro ou poder, enfim, eu sempre estive pela missão, para ajudar a missão. Se eu estou atrapalhando a missão, eu saio. É isso”, declarou.

Mamãe falei mora na região do Tatuapé e quem o conhece viu que prosperou depois que começou a gravar os vídeos em que tumultuava manifestações da esquerda, a partir de 2014. Em sua declaração de bens na Assembleia, omitiu que participava da sociedade na empresa residencial Villagio Verde 4 SPE Ltda, uma incorporadora.

O deputado estadual também participava de campanhas políticas, como em 2016, quando esteve em Porto Alegre para ajudar na campanha de Nelson Marchezan.

Um dos coordenadores da campanha de um adversário de Marchezan foi duramente atacado por Mamãe Falei e outros militantes do MBL, por supostamente participar de ato público, em horário de expediente na Assembleia Legislativa, embora sua função, em cargo comissionado, não exigisse o cumprimento dos mesmos horários que o restante do funcionalismo.

O coordenador, Plínio Zalewski, acabou se suicidando. Leandro Demori, do Intercept Brasil, publicou texto sobre o caso, com o título “O primeiro morto da extrema direita no Brasil”.

Mamãe Falei cumpria no Brasil papel equivalente aos dos extremistas ucranianos em 2013/2014, que levou ao golpe contra o presidente da época e abriu a crise que resultou no que se vê agora: uma guerra que já gerou quase 2 milhões de ucranianos buscando refúgio.

A Assembleia Legislativa de São Paulo deve abrir processo disciplinar de Arthur do Val nesta semana, para investigar o que o deputado foi fazer na Ucrânia, quando deveria estar trabalhando em São Paulo.

Mamãe Falei teve vídeos vazados em que fala que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”, e revelou a intenção de voltar ao país para “pegar" as ucranianas que sofrem com a guerra.

