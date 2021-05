Com sangramento no estômago, Covas é transferido para UTI

O mais recente boletim médico desta segunda informa que o prefeito "demonstrou sangramento no local do tumor inicial, que está sendo controlado com medidas de hemostasia local" edit

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi transferido nesta segunda-feira (3) para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Sírio-Libanês após detecção de um sangramento no estômago.

"O prefeito Bruno Covas foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva submetendo-se à intubação oro-traqueal e recebendo as medidas adequadas de suporte clínico", informou o hospital.

Ontem (2), Covas se licenciou do cargo para tratar novos focos do câncer agressivo do sistema digestivo. O tucano deixará o posto ao vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

"Com o surgimento de novos focos, o Prefeito de São Paulo precisará de dedicação integral ao tratamento e entende que não será compatível com as suas responsabilidades e compromisso com a cidade e os paulistanos", diz a Prefeitura em nota.

Em suas redes sociais, o prefeito disse que tem sido "o mais transparente possível com a situação" de sua saúde e agradeceu o apoio e carinho. "Obrigado a todos. O apoio e carinho que recebo é essencial para superar os desafios que venho enfrentando. Com força, foco e fé, venceremos", disse Covas.

