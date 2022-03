Conselho de Ética se reunirá após denúncias sexuais contra Gabriel Monteiro

Vereador e ex-PM do Rio foi denunciado por diversos crimes por ex-funcionários, dentre eles assédio sexual e moral. edit

Metrópoles - Após as denúncias feitas por ex-funcionários e servidores contra o vereador Gabriel Monteiro, no último domingo (27/3), o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai se reunir nesta terça-feira (29/3), às 15h.

A questão será discutida entre os parlamentares. O vereador foi teria cometido assédio sexual e moral segundo a denúncia de ex-funcionários ao programa Fantástico, da Rede Globo.

A reportagem foi veiculada na noite de domingo com o relato de cinco pessoas que trabalharam com o também ex-PM e youtuber. Outros crimes que Gabriel Monteiro teria cometido são exploração e constrangimento infantil.

Ao Metrópoles, o presidente da Comissão, vereador Alexandre Isquierdo, afirmou que diante das denúncias feitas na noite de domingo pela TV Globo e as feitas pelas redes sociais nesta segunda-feira (28/3), convocou uma reunião extraordinária para que o assunto seja debatido pelo Conselho e medidas sejam tomadas.



O vereador usou as redes sociais para se manifestar após as denúncias. Segundo Gabriel Monteiro, as acusações contra ele não procedem.



