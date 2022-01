Contarato diz que PT articula para lançá-lo candidato ao governo do ES

Nesse cenário, senador disputaria eleição com o atual governador do estado, Renato Casagrande, do PSB edit

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - O senador Fabiano Contarato afirmou nesta segunda-feira (17/1) que o PT articula para lançá-lo candidato ao governo do Espírito Santo. Nesse cenário, Contarato competiria com o governador Renato Casagrande, do PSB, que tenta a reeleição. Seria mais um impasse entre o PT e o PSB, siglas que negociam uma aliança nacional para a eleição de Lula ao Planalto.

“O movimento já é no sentido de uma pré-candidatura ao governo do estado. Se tiver de ter uma candidatura, ela vai existir, e o partido já sinalizou que eu seria o pré-candidato à eleição”, afirmou Contarato, emendando que prioriza a costura nacional: “A prioridade é o arranjo nacional, a eleição do presidente Lula“. Contarato se filiará ao PT oficialmente no próximo dia 28, ao lado do ex-presidente.

