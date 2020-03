Daniquel Oliveira dos Santos, de 41 anos, era coordenador da ocupação Fidel Castro e foi alvejado com um tiro na nuca disparado por um PM; "Mais um caso de violência política no país", disse Guilherme Boulos edit

Revista Fórum - Um militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) foi assassinado pela Polícia Militar de Minas Gerais na madrugada nesta quinta-feira (5) em Uberlândia.

Daniquel Oliveira dos Santos, que tinha 41 anos, era coordenador da ocupação Fidel Castro, organizada pelo MTST há 3 anos, e cuidava da parte de infraestrutura do local. De acordo com o movimento, Santos havia subido em um poste de uma das casas para um serviço de manutenção quando foi alvejado na nuca com um disparo efetuado por um policial militar.

URGENTE! Coordenador do MTST em Minas Gerais foi assassinado pela PM em Uberlândia. Daniquel Oliveira tinha 41 anos e foi executado friamente por policiais. Mais um caso de violência política no país. Exigimos punição aos assassinos! March 5, 2020

