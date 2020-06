Corinthians registra 21 casos de coronavírus em 27 jogadores testados

Os testes feitos pelo Corinthians os últimos dias apontaram que 21 jogadores do elenco profissional já tiveram contato com o coronavírus. 13 deles já estão recuperados. edit

247 - Os testes feitos pelo Corinthians os últimos dias apontaram que 21 jogadores do elenco profissional já tiveram contato com o coronavírus. 13 deles já estão recuperados. Como o clube informou neste sábado (20), os outros oito que testaram positivo estão afastados. A informação e do jornal Folha de S.Paulo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela reportagem do UOL Esporte. O Corinthians fez 190 testes desde a última quinta-feira (18), incluindo familiares de atletas e integrantes da comissão técnica.

Os exames mostraram ainda que outras 34 pessoas do clube tiveram contato com o vírus. São 21 da comissão técnica e 13 funcionários do centro de treinamento. Cinco pessoas ainda estão com coronavírus. Quatro são da comissão técnica, enquanto outra trabalha no CT. Assim como os jogadores afastados, todos estão assintomáticos.

