Coronavac tem eficácia geral de 50,4% no estudo feito pelo Butantan e é considerado imunizante viável

247 - O Instituto Butantan divulgou nesta terça-feira (12) detalhes de um estudo feito a respeito da eficácia geral da vacina Coronavac, que atingiu 50,38% de imunização contra a Covid-19.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o dado foi informado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no pedido de registro emergencial da vacina, e está acima dos 50% requeridos universalmente para considerar um imunizante viável.

Os dados são fundamentais para a aprovação do imunizante em caráter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que cobrou novas informações.

A reportagem ainda informa que, à primeira vista, parece um dado muito inferior aos 78% de prevenção de casos leves e 100% de pacientes moderados, graves ou mortos evitados pela Coronavac. Mas ele inclui aquelas pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus e não tiveram sintomas que necessitaram de atenção no estudo de fase 3 comandado pelo Butantan no Brasil, no qual a vacina de origem chinesa foi testada num grupo de 13.060 voluntários.

​Foram infectadas ao longo do ensaio, iniciado em julho, 218 pessoas.

