Coronavírus atinge cúpula da Polícia Federal em São Paulo

247 - O superintendente da Polícia Federal de São Paulo, Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho, está com o novo coronavírus. Ele foi internado no hospital Sírio Libanês, na capital paulista.

O policial fez 60 anos recentemente e está dentro do grupo de risco.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca mais um caso: "integrante da cúpula da PF no estado, o delegado Marcelo Ivo, responsável pelo combate ao crime organizado, também está com a doença."

A matéria ainda informa que "os exames saíram nesta quinta-feira (26). Ivo está em casa, em isolamento. A corregedora da Polícia Federal também apresentou alguns sintomas e está em casa. A cúpula da PF recebeu na quarta-feira da semana passada, 18, David Uip, infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, que está com a doença --o resultado do médico saiu na segunda (23)."