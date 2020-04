Coronavírus: estátuas do Rio amanhecem de máscaras

A inciativa é uma forma de chamar atenção da população da cidade para o decreto da Prefeitura que tornou obrigatório o uso do acessório edit

247 - Estátuas do Rio de Janeiro amanheceram nesta quinta-feira (23) usando máscaras como forma de chamar atenção da população da cidade para o decreto da Prefeitura. Marcelo Crivella tornou obrigatório o uso do acessório. A informação é do portal UOL.

O uso do acessório, acrescenta a reportagem, passa a ser obrigatório para qualquer pessoa que deseja utilizar transporte público ou entrar em estabelecimentos autorizados para o funcionamento durante a pandemia. A prefeitura do Rio vai distribuir cerca de um milhão de máscaras feitas de celulose ou biodegradáveis.

O Rio de Janeiro registra até a noite de quarta-feira (22) 3.656 casos confirmados do novo coronavírus e 303 óbitos.

