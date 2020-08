Covas amplia horário de shoppings, bares e comércio em SP

Um decreto publicado no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (21) pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determina novas regras da chamada fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, de reabertura econômica e flexibilização da quarentena.

O decreto, segundo matéria publicada no portal Exame, libera o funcionamento de Shoppings, bares, restaurantes, barbearias, academias e outros estabelecimentos de comércios e serviços podem por até 8 horas diárias.

No decreto, Covas também oficializa o veto à reabertura de escolas em setembro para atividades de reforço, permitida pelo governo estadual.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.