Covas vai liberar abertura de escolas no dia 1º de fevereiro

247 - A Prefeitura de São Paulo vai liberar a abertura de escolas no dia 1º de fevereiro, inicialmente com 35% da capacidade das escolas. A rede privada será liberada para aulas regulares já no dia 1º e a rede municipal deve começar com atividades de acolhimento emocional aos estudantes. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Desde que assumiu a gestão, o novo secretário da Educação, Fernando Padula, se empenhou na reabertura dos colégios e conversou com grupos de pais, pediatras, cientistas e educadores para embasar o retorno à escola. A decisão foi tomada pelo próprio prefeito, Bruno Covas (PSDB).

