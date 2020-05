Covid-19: mortes em São Paulo chegam a 4.688 e superam as da China

247 - O Estado de São Paulo alcançou 4.688 mortes pelo novo coronavírus, ultrapassando o total de óbitos registrado na China (4.637), país onde começou a pandemia. Foram registradas 187 mortes nas últimas 24 horas, além de 2.936 novos casos, alcançando o total de 61.183.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, em apenas 48 horas, foi registrada a morte de mais uma criança da capital vítima do novo coronavírus. Ela tinha apenas três anos e é a sexta vítima infantil no estado, a terceira nesta semana.

Outras cinco crianças faleceram com a doença em menos de um mês. A primeira e a segunda foram da capital e tinham 7 meses e um ano de idade. A terceira era de Penápolis, com 9 anos. Nesta semana, foram mais duas: uma de 4 anos, de Francisco Morato, e um bebê de um ano, da cidade de São Paulo.

Passa de 10,1 mil o número de pessoas internadas em São Paulo, suspeitas ou confirmadas, sendo 3.922 em UTI e 6.231 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 é de 68,5% no estado de São Paulo e 83,9% na Grande São Paulo.

Perfil da mortalidade

Entre as vítimas fatais, estão 2.779 homens e 1.909 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 72,9% das mortes. Observando faixas etárias subdivididas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (1.137 do total), seguida por 60-69 anos (1.075) e 80-89 (902).

Também faleceram 303 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (670 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (347), 30 a 39 (197), 20 a 29 (39) e 10 a 19 (12), e seis com menos de dez anos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.