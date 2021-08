Cunha faz piada com cinco anos do golpe contra Dilma e apanha nas redes: "quem foi para a cadeia por corrupção mesmo?"

247 - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), deputado federal cassado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, resolveu fazer nesta terça-feira (31) uma piada com o aniversário de cinco anos do golpe contra Dilma Rousseff (PT) e acabou apanhando nas redes sociais.

"Nesse dia 31 de agosto de 2016, o Senado deu o 'Tchau, querida'", escreveu o parlamentar no Twitter.

A então presidente Dilma foi inocentada, em 2016, tanto pelo Ministério Público como por uma perícia do Senado.

Na manifestação do MP na época, o procurador da República Ivan Cláudio Marx, responsável pelo caso aberto no MP do Distrito Federal, levantou suspeitas sobre "eventuais objetivos eleitorais" com as chamadas "pedaladas fiscais".

No caso do Senado, o laudo técnico disse que, "pela análise dos dados, dos documentos e das informações relativos ao Plano Safra, não foi identificado ato comissivo da Exma. Sra. Presidente da República que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos".

Confira algumas reações à publicação do ex-deputado:

Quem foi pra cadeia por corrupção mesmo??🤔🤔 — D (@D_Silva66) August 31, 2021





E no dia 12 de setembro de 2016, o seu mandato foi cassado ❤️ PUBLICIDADE August 31, 2021

E tá preso. @dilmabr está livre e integra. — Edu Nunes 🎬 (@EduNunez83) August 31, 2021

E hoje, cinco anos depois, quem tá de tornozeleira eletrônica e condenado pela justiça é você e não a Dilma. — filho do nordexit (@_moemer) August 31, 2021

Parabéns pelo golpe e por ter colocado o Brasil nas mãos de Bolsonaro

Vc já está na história como um dos maiores FDP de todos os tempos — Thiago 🇫🇷 (@Thiago80888063) August 31, 2021

Maior ato anti-democrático da história do Brasil (depois de prender o Lula sem provas e só condenado em 1º instância) — 𝖌𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑 🌹 (@batistagabriel_) August 31, 2021

O no dia 12 de setembro de 2016 você foi cassado e em outubro/16 foi preso! 🙏 — Ana ⭐ (@anakajsantos) August 31, 2021

Dia 12 de setembro ta vindo ai hein, 5 anos da sua cassação

Setembro tbm é mês de comemorar um ano da cassação da sua aposentadoria

De te lembrar que vc está inelegível até 2026 e que vc é condenado a 15 anos de prisão, que vc cumpre pena, enquanto a Dilma, segue livre e inocente — Deyvidson, O Gordo (@DeyvidsonT) August 31, 2021

