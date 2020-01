Damous: choro de Moro é reação a seu “projeto de poder” indo por ralo abaixo

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) que o choro do ministro Sérgio Moro (Justiça), ao saber sobre possível demissão do governo Jair Bolsonaro, revela que o seu "projeto de poder" esta indo "por ralo abaixo". De acordo com o parlamentar, o ex-juiz "sempre atuou com parcialidade".

"Moro representa isso, quando ele começa a chorar, nessa cena patética, ele vê a possibilidade de seu projeto de poder ir por ralo abaixo", acrescentou. "A Justiça hoje é extremamente politizada, e muitas das questões levadas a ela são decididas politicamente, e não juridicamente, sobretudo os processos que envolvem o ex-presidente Lula".

A entrevista foi concedida à Revista Forum, na qual Renato Rovai havia publicado sobre a reação de Moro