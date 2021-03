Daniel Silveira deixa batalhão da PM e segue em prisão domiciliar

Metrópoles - Preso em flagrante desde o dia 16 de fevereiro, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) deixou, na tarde deste domingo (14/3), o Batalhão Especial Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A liberação do acusado aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o mesmo que decretou a prisão, ter convertido a detenção do parlamentar para prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O parlamentar, que responde por crime inafiançável após divulgar em rede social vídeo no qual defende o AI-5 – instrumento mais duro da ditadura militar – e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional, saiu sorrindo e acenando para apoiadores e seguiu para Petrópolis, onde mora.

Moraes tomou a decisão ao analisar pedido de concessão de liberdade provisória, que foi negado. Ele determinou a comunicação imediata ao comando do Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro onde o deputado está preso “para o cumprimento integral da presente decisão”, que converte a prisão.

