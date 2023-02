Daniel Silveira é preso no Rio um dia após ficar sem mandato de deputado

Motivo da prisão é o descumprimento de medidas cautelares definidas pelo STF. PF encontrou “muito dinheiro” na casa do ex-parlamentar edit

247 - Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso nesta quinta-feira (2), um dia após ter encerrado o mandato de deputado federal, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o g1, “a prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal – com o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais”.

Agentes da Polícia Federal informaram que havia “muito dinheiro na casa” do ex-deputado.

Sem o mandato de deputado, Silveira perde o direito a foro privilegiado.

