Datafolha em SP aponta Haddad na liderança, com 39% dos votos válidos; Tarcísio, 31%; e Rodrigo, 23%

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo segue na liderança e deve disputar o segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (1), mostrou o candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), na liderança, com 39% dos votos válidos. Eram 41% no levantamento anterior, de 29/09. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

Em segundo lugar ficou Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31%, mesmo percentual da última pesquisa.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) ficou na terceira colocação, com 23% (eram 22%).

Carol Vigliar (Unidade Popular0 teve 2% (era 1%). Outras seis candidaturas ficaram com 1% cada.

A pesquisa foi feita nos dias 30 de setembro e 1º de outubro e registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP-09987/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.