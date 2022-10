Datafolha RJ: Castro tem 44% dos votos válidos; Freixo, 35%

O candidato do PSB subiu quatro pontos em relação à última pesquisa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Datafolha divulgada às 17h deste sábado (1º), véspera da eleição do primeiro turno, sobre a disputa ao governo do Rio de Janeiro aponta o atual governador Cláudio Castro (PL) com 44% dos votos válidos (excluídos brancos e nulos). Marcelo Freixo (PSB), em segundo lugar, tem 35%.

Castro manteve o mesmo percentual da pesquisa anterior, divulgada há uma semana, enquanto Freixo subiu quatro pontos.

Rodrigo Neves, do PDT, registrou 10% dos votos válidos. Paulo Ganime (Novo): 4%; Wilson Witzel (PMB): 2%; Eduardo Serra (PCB): 2%; Juliete Pantoja (UP): 2%; Cyro Garcia (PSTU): 1%; Luiz Eugênio (PCO): 1%.

Nos votos totais, Cláudio Castro tem 37% (ante 36% no Datafolha anterior); Marcelo Freixo tem 29% (ante 26% na pesquisa anterior).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.