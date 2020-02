Datena avisou Bolsonaro que dispensa seu apoio nas eleições municpais

247 - O jornalista José Luiz Datena já avisou o governo Bolsonaro que está em entendimentos com o governador de São Paulo, João Doria, hoje um adversário do ocupante do Palácio do Planalto. Datena se filiará ao MDB, partido que pode lançá-lo candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Bruno Covas, do PSDB, partido do titular do Bandeirantes.

O aviso foi feito por Datena em conversa telefônica com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, informa O Estado de S.Paulo.

Ao se aproximar do governador de São Paulo, Datena se afasta de Jair Bolsonaro e dispensa seu apoio nas eleições municipais deste ano.