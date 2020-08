De licença maternidade, Talíria Petrone recebe ameaças e tem escolta policial

“É um ataque frontal à democracia. Eu, como parlamentar eleita, ser ameaçada com o intuito de limitar minha atuação política. É lamentável. Preservar a democracia, não é um problema meu, mas de todas as instituições", disse a deputada Talíria Petrone edit

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), de licença maternidade e cumprindo o isolamento social, recebeu ameaças e está sob escolta da Polícia Legislativa desde o último sábado (15).

“É um ataque frontal à democracia. Eu, como parlamentar eleita, ser ameaçada com o intuito de limitar minha atuação política. Ainda mais eu estando afastada exercendo meu direito à licença maternidade. É lamentável. Preservar a democracia, não é um problema meu, mas de todas as instituições. O nível de violência política que o Brasil se encontra é inaceitável. De imediato, a gente está tomando, junto aos órgãos responsáveis, todas as medidas para a garantia da nossa segurança. Sem dúvida, esse ciclo só é interrompido derrotando a política do ódio e nós faremos isso”, disse a deputada ao G1.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.