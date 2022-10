De salto alto, Tarcísio de Freitas foge de debates e já nomeia secretários em São Paulo

Sem vínculos com São Paulo, o candidato teme ser desmoralizado em algum embate com Fernando Haddad edit

247 – O candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que nasceu no Rio de Janeiro e não tem vínculos com o estado de São Paulo, decidiu fugir dos próximos debates para não ser desmoralizado por seu concorrente Fernando Haddad, do PT. Além disso, ele subiu no salto alto e já "nomeou" seus futuros secretários, antes mesmo de sua eventual vitória.

"O candidato agora tem sido criticado por já ventilar nomes de possíveis secretários. Ele disse na entrevista ao canal do YouTube Talk Churras que Guilherme Afif Domingos, coordenador de seu plano de governo, é forte nome para compor seu secretariado, mas não indicou qual pasta ele ocuparia. Sugeriu ainda que a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) poderá liderar uma secretaria voltada às mulheres. Na área econômica, o mais cotado para a Fazenda é Samuel Kinoshita, que trabalhou com o ministro Paulo Guedes, enquanto Rafael Benini tende a ir para uma área de infraestrutura. Também citou o ex-deputado Eleuses Paiva para a pasta da Saúde", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

