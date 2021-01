Defensor da cloroquina e da ivermectina para prevenção da Covid-19, pastor bolsonarista morre aos 36 anos

O pastor bolsonarista Thiago Souza de Andrade morreu, em São Paulo, vítima do coronavírus. Membro do movimento "São Paulo Conservador", o religioso defendia a cloroquina para o tratamento da Covid-19. "Se você tomou ivermectina, azitromicina ou hidroxicloroquina, poste no Facebook", disse. Eduardo Bolsonaro se solidarizou com o pastor, mas não citou a causa de morte edit

247 - O pastor evangélico bolsonarista Thiago Souza de Andrade morreu no último domingo (3), em São Paulo, vítima do coronavírus. Membro do movimento "São Paulo Conservador", o religioso, que recebeu solidariedade do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), tinha 36 anos e defendia a cloroquina para o tratamento da Covid-19. "Se você tomou ivermectina, azitromicina ou hidroxicloroquina, poste no Facebook e, se não precisou tomar e é a favor, poste que é a favor", disse ele na rede social no dia 25 de novembro.

"Vamos forçar as prefeituras a começarem a prevenção urgente. E fazer a distribuição gratuita", continuou o religioso. Defendido publicamente por Jair Bolsonaro, o remédio não tem comprovação científica.

A esposa do pastor informou que ele ficou 30 dias internados lutando contra a doença.

"Nossa solidariedade aos familiares do ativista Thiago Andrade do Movimento São Paulo Conservador, falecido nesta madrugada", escreveu o deputado Eduardo Bolsonaro em seu Instagram.

"Agradecemos seus esforços na construção de um Brasil melhor. Que Deus conforte a família", acrescentou o parlamentar, sem mencionar o fato de que Andrade morreu de Covid-19.





