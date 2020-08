Defesa de Flávio Bolsonaro não vai mais permitir gravações de depoimentos

247 - A defesa do senador Flávio Bolsonaro afirmou, por meio de nota neste domingo (9), que não permitirá mais gravações dos depoimentos de seu cliente.

O motivo da decisão é o vazamento de informações de um depoimento acerca da compra de salas comerciais no Rio de Janeiro por Flávio no valor de R$ 86,7 mil, pagos em espécie.

“Em tendo sido provada a ineficiência do sigilo imposto judicialmente à investigação, esclarece a defesa que a partir deste momento não serão mais permitidos os registros audiovisuais do Senador durante as suas manifestações procedimentais, além do que ainda esta semana representará aos órgãos de correição do MPF para que apure a falta e o delito, se houver”, diz a nota.

