Delator e ex-secretário do governo diz que Witzel foi eleito com base em sua aliança com Mário Peixoto

247 - Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que delatou o governador carioca para a polícia, Edmar Santos, disse que a vitória eleitoral da Wilson Witzel, nas eleições de 2018, foi devida a ligação do ex-juiz ao empresário Mário Peixoto. Segundo Santos, Peixoto é chefe do “grupo mais importante e que detém mais poder no estado. Ele foi preso nesta quinta-feira, 28, por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O empresário tinha “muita influência” nas secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia, segundo o ex-integrante do governo. Peixoto foi denunciado pelo Ministério Público Federal, junto com o governador afastado, por corrupção e lavagem de dinheiro, devido a uma denúncia de que o empresário pagou propina de R$ 274,2 mil ao governador afastado no período entre agosto de 2019 e abril de 2020.

Para o MPF, o esquema foi para impedir que uma OS ligada a Peixoto fosse desqualificada de licitações do estado e pudesse continuar contratando com o governo do Rio. O empresário é conhecido por ter ligações com governadores anteriores, como Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.

