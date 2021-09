Deputados devem ter nesta segunda-feira assinaturas para a CPI da Prevent na Assembleia de SP

Apoie o 247

247 - Deputados estaduais de São Paulo devem alcançar nesta segunda-feira (27) o número necessário de assinaturas para abrir uma CPI na Assembleia Legislativa que investigue a operadora de planos de saúde Prevent Senior.

A empresa virou alvo de investigação na CPI da Covid após um dossiê assinado por 15 médicos, entregue à comissão do Senado, denunciar que a operadora fez um estudo não autorizado de eficácia de medicamentos do chamado ‘kit covid’ e obrigou médicos a receitarem esses medicamentos.

Os deputados conseguiram até o momento 29 das 32 assinaturas necessárias para abrir a CPI na Alesp. O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP), autor do requerimento da CPI na Alesp, diz que o objetivo é se aprofundar nas denúncias.

“[Vamos] Investigar as denúncias sobre uso de kit covid, as mortes por covid não notificadas e a mudança de diagnóstico para retirar pacientes do isolamento”, afirmou o deputado à coluna Painel, da Folha de S.Paulo .

