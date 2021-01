Dimas Covas critica politização de vacina por Bolsonaro e questiona: 'se está disponível, por que não usá-la?'

"A vacina está disponível, por que não usá-la? Por que atrasar o uso dessa vacina?", questionou o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. O dirigente destacou que a vacina da Sinovac "foi duramente criticada" por Jair Bolsonaro "pelo fato de ser feita em associação com a China, como se fosse um pecado". "Sendo que isso é uma virtude", afirmou Covas edit

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, demonstrou irritação ao comentar as negociações para uso da vacina desenvolvida pela autarquia paulista em parceria com a farmacêutica Sinovac. Em coletiva de imprensa, o dirigente destacou que nenhuma companhia apresentou dados detalhados, como fez o Butantan, antes de receber autorização de uso pelas agências governamentais.

"A vacina está disponível, por que não usá-la? Por que atrasar o uso dessa vacina? Ela tem segurança, eficácia, todos os requisitos que justificam seu uso emergencial", disse.

Em sua entrevista, o diretor também criticou a politização da vacina da Sinovac por Jair Bolsonaro. A vacina, disse Covas, "foi duramente criticada pelo fato de ser feita em associação com a China, como se fosse um pecado". "Sendo que isso é uma virtude. Se isso não tivesse acontecido, não estaríamos com milhões de doses na prateleira aguardando autorização de uso", afirmou.

"O Butantan é um instituo de pesquisa público que pretende que essas vacinas sejam destinadas ao público. Não somos uma companhia, não temos ações na Bolsa, não temos outro objetivo que não seja oferecer uma vacina eficaz à população", acrescentou.

