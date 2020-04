Dispara abertura de covas em cemitério de São Paulo; só em Vila Formosa, número chegou a 300

300 sepulturas extras foram cavadas no cemitério de Vila Formosa neste último sábado (18). Foram mobilizadas 13 máquinas retroescavadeiras. A área onde as covas foram abertas estava desativada há 30 anos edit

247 - Ao menos 300 sepulturas extras foram abertas no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, para atender a aceleração do número de mortes provocadas pela Covid-19. O dado foi divulgado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Segundo a reportagem da CNN Brasil, “a expansão do cemitério é uma das medidas do plano de contingência funerária anunciada esta semana pelo prefeito Bruno Covas.”

A matéria ainda informa que “de acordo o diretor do Sindicato do Servidores Públicos Municipais (Sindsep), Manoel Noberto, que também é sepultador no cemitério da Vila Formosa, treze máquinas retroescavadeiras foram empregadas na abertura das sepulturas. Segundo ele, a área onde as covas foram abertas, estava desativada há 30 anos.”

