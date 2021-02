Distribuidores de carne preparam novo protesto contra aumento de impostos realizado por Doria

O ajuste anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aumenta o preço dos alimentos (entre outros itens) - em meio à pandemia do novo coronavírus edit

247 - Empresários do ramo da distribuição de carnes estão organizando um novo protesto, no dia 4 de março, contra o reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em São Paulo, segundo o Painel, da Folha de S.Paulo.

O ajuste anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aumenta o preço dos alimentos (entre outros itens) - em meio à pandemia do novo coronavírus.

O governo paulista disse à coluna da Folha que está aberto ao diálogo e tem se reunido com representantes do setor.

O aumento do imposto em meio à pandemia de Covid-19 foi justificado pelo governo como sendo temporário, para cobrir o impacto orçamentário causado pela crise sanitária. Quem pagará a conta é o povo.

