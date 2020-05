Dois pacientes de Covid morrem depois de hospital do Rio ficar sem luz e respiradores pararem

Hospital municipal Ronaldo Gazolla ficou sem energia elétrica no início da tarde desta sexta-feira, 8. Os geradores teriam começado a funcionar cerca de oito minutos após a falha de energia, acarretando a morte de dois pacientes edit

247 - Referência no Roi de Janeiro em tratamento do novo coronavírus, o hospital municipal Ronaldo Gazolla ficou sem energia elétrica no início da tarde desta sexta-feira, 8.

Por conta disso, os respiradores pararam de funcionar e dois pacientes morreram na UTI do hospital. Os geradores teriam começado a funcionar cerca de oito minutos após a falha de energia.

Já a Secretaria Municipal da Saúde diz ainda que não há qualquer relação entre a queda de energia ocorrida na unidade e a morte. Segundo a secretaria, o gerador levou um minuto e 25 segundos para entrar em operação.

